À Bruxelles, le tunnel Léopold II est officiellement devenu le tunnel Annie Cordy dans une ambiance festive

À 15 heures, un spectacle avec les amis d’Annie Cordy a lieu au pied de la basilique de Koekelberg. Dave, Salvatore Adamo, Frédéric François sont de la partie. Michel Blanc est aussi présent ce dimanche. Pour lui, "Annie Cordy fait partie de la vie des Français depuis très longtemps."

Une volonté et une force absolument inouïe

L’acteur se souvient d’avoir grandi avec la chanteuse à froufrous à la radio et à la télévision. "Pour nous, elle était belge mais elle était française ! Ensuite, j’ai eu le privilège de tourner deux films avec elle. Elle y jouait ma mère dans les deux films. Je l’ai vue sous un autre jour. En plus de son talent, c’était quelqu’un d’extrêmement courageux. Elle avait une volonté et une force absolument inouïe."