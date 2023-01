A Bruxelles, le titre-service est passé de 9 à 10 euros

En région bruxelloise, il y a lieu, comme avant de faire une distinction entre les utilisateurs "simples" et les "ménages". Un utilisateur simple pourra acheter un maximum de 500 titres services par an. Il paiera 10 euros pour les 300 premiers chèques et 12 euros pour les 200 suivants.

Un ménage bruxellois, constitué de plusieurs personnes inscrites à la même adresse, pourra commander jusqu’à 1000 titres par an. Il paiera 10 euros pour les 800 premiers et 12 euros pour les 200 suivants.

Une déduction fiscale s’applique. Elle est de 1,50 euro par titre-service, pour un maximum de 163 titres-services, soit un prix de revient de 8,50 euros par titre.

C’est en Région bruxelloise que le prix des titres-services est désormais le plus élevé pour les utilisateurs. En Flandre et en Wallonie, le prix d’un titre-service est toujours fixé à 9 euros. En Région wallonne, après réduction d’impôt, un titre-service revient à 8,10 euros. En Flandre, où la réduction fiscale est plus élevée, le prix de revient est de 7,20 euros.