A Bruxelles, le photovoltaïque "gratuit" en plein boom pour faire face aux prix de l’énergie

C’est vrai que le calcul est vite fait. "On s’occupe de tout. Tout ce que les Bruxellois doivent faire, c’est se rendre sur notre site. Ils indiquent leur adresse. Attention que cela ne s’adresse bien sûr qu’à ceux qui possèdent leur toit ou dont la copropriété est d’accord qu’on y place des panneaux. Une fois qu’on reçoit cette adresse, on analyse le potentiel du toit. Si l’ensoleillement paraît suffisant et que la lumière n’est pas gâchée par trop de bâtiments plus haut qui se trouveraient autour, on se rend sur place. On détermine alors le nombre de panneaux qu’on placera avec le client, on signe la convention et on lance la procédure. Il faut juste savoir qu’on ne réalise pas d’installation de moins de six panneaux. S’il n’y a pas la place ou une capacité de production suffisante, on renonce. Ces dernières années, tout était réglé et installé en un mois environ. Mais vu la demande actuelle, les délais seront un peu plus longs", explique encore Meghan Richil.

Pour Hassan Jmil, cela a duré "environ trois mois", affirme-t-il. Chez Energy Vision, Meghan Richil incite un maximum de Bruxellois à faire la démarche. "Il y a un énorme potentiel pour l’énergie solaire encore inexploitée dans la Région. Et n’oubliez pas qu’au bout de 25 ans, les propriétaires des toits deviennent propriétaires des panneaux qui produisent encore de l’électricité".

Reste à voir si les panneaux produiront encore suffisamment d’énergie à ce moment-là, alors que certains affirment que leur durée de vie serait inférieure à ce qui parfois annoncé. Mais, ça, c’est une autre histoire.