A Bruxelles, le CHU St-Pierre veut privatiser son service de gardiennage, 30 emplois menacés selon la CSC.

Contactée sur les raisons qui pourraient expliquer cette soudaine privatisation du service de gardiennage, la direction du CHU invoque la présence de quelques personnes dans le service qui empêcheraient une nécessaire réorganisation. "Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour", explique le directeur général, Philippe Leroy. "Nous avons déjà dû procéder à des licenciements pour faute grave et aujourd’hui, on jette le gant, on y arrive plus". Philippe Leroy affirme pourtant qu’il n’y aura pas de pertes d’emploi : "le prestataire extérieur devra reprendre tous les agents qui le souhaiteront". Passer dans le privé, oui, mais à quelques conditions. Un agent du service de gardiennage insiste : "Nous, nous voulons rester dans le public. Le privé, je le connais bien, d’ailleurs j’en viens !".