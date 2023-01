A Bruxelles, la Stib recherche plus de 600 collaborateurs en ce début d'année

La Stib s’apprête à recruter 600 nouveaux collaborateurs en ce début d’année et d’autres devraient suivre au cours des prochains mois. L’activité du premier employeur bruxellois (près de 10.355 personnes travaillent à la Stib) ne cesse de se développer : Augmentation des fréquences, nouvelles lignes, nouveaux trams, métros et bus électriques, nouvelle signalisation pour le métro, adaptation des dépôts pour l’électrification de la flotte, digitalisation.

La majorité de ces 600 postes ouverts concernent du personnel de conduite. La Stib recherche plus de 200 chauffeurs et conductrices de bus, 130 conducteurs et conductrices de tram et une cinquantaine de conducteurs et conductrices au métro, ainsi que du personnel de sécurité. Les recrues seront formées par la Stib et rémunérées durant leur formation, qui dure entre 5 et 9 semaines.