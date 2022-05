A Bruxelles : la Stib déploie sur les trams et bus un dispositif sonore pour malvoyants

Eviter aux voyageurs malvoyants, dyslexiques ou simplement distraits d’embarquer dans le mauvais véhicule, c’est l’objectif du nouveau système d’avertissement sonore que la Stib installera progressivement sur une partie de sa flotte de bus et tram. Des annonces vocales extérieures, diffusées par haut-parleur, renseigneront les voyageurs sur le numéro et la destination du véhicule en approche. Ce système inédit en Belgique vise à rendre le réseau de la Stib plus accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le déploiement de ce nouveau système inédit fait partie du plan stratégique de mise en accessibilité du réseau de la Stib. Il concerne les trams T3000 et T4000, le futur tram TNG ainsi que les 5 dernières séries de bus. Ces véhicules seront équipés de ce système audio externe d’ici fin juin.