À Bruxelles, la prime énergie compensatoire accessible à toutes les entreprises éligibles

La prime énergie compensatoire, mise en place par le gouvernement bruxellois en mars dernier pour aider les entreprises à faire face à la hausse des prix de l’énergie, est désormais accessible à l’ensemble des sociétés éligibles, y compris celles qui n’ont pas encore reçu leur dernière facture de décompte.

Jusqu’à présent, seules les entreprises qui disposaient de l’ensemble de leurs factures de décompte ont pu introduire leur demande de prime. Depuis ce 1er juillet, les entreprises qui reçoivent habituellement leurs décomptes entre le 1er juillet et le 31 décembre peuvent également introduire leur demande auprès de Bruxelles Économie Emploi.

Ce formulaire, à remplir avant le 15 septembre 2023, permettra ainsi d’effectuer la comparaison des coûts en énergie de l’entreprise entre les années 2021 et 2022. C’est le code NACE TVA d’une entreprise qui détermine si elle a accès au dispositif d’aide. D’autres critères d’éligibilité entrent également en compte, dont le chiffre d’affaires 2022 de l’entreprise qui doit être au minimum de 50.000 euros si elle possède une unité d’établissement (75.000 euros pour deux unités et 100.000 pour au moins trois unités d’établissement).

Cette prime compensatoire prend en charge 30% des surcoûts en gaz et en électricité subis en 2022 par rapport à 2021, plafonnés à 50.000 euros si l’entreprise est active dans un secteur dit sensible énergétiquement ou à 100.000 euros si l’entreprise est active dans un secteur dit très sensible énergétiquement.

Deux autres primes énergie sont aussi toujours disponibles et ont été prolongées jusqu’au 11 septembre prochain. Elles visent à aider les entreprises les plus sensibles énergétiquement à réduire leur consommation d’énergie et à investir dans du matériel moins énergivore.