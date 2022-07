A Bruxelles, la librairie Candide a lancé son club de lecture

La lecture est un exercice plutôt individuel : nous lisons seuls dans notre lit, dans les transports en commun ou encore dans notre hamac installé au fond du jardin. Avec le club de lecture, les participants sont encouragés à lire avec une " deadline ", échangent leurs points de vue, enrichissent leur interprétation et rencontrent de nouvelles personnes avec qui ils partagent un intérêt commun : la littérature. " Dans notre société, on a plutôt tendance à lire et à passer vite à autre chose. Le club de lecture sort de cette logique. On parle pendant une heure du même livre ensemble. Une habitude qu’on peut avoir pour la dernière sortie cinéma, la dernière exposition, la dernière série Netflix, mais moins pour les livres, surtout si ce ne sont pas les best-sellers du moment. "

S’il existe d’autres groupes de lecture à Bruxelles – notamment des initiatives privées ou dans les bibliothèques -, la librairie Candide a souhaité s’ouvrir à tout le monde et créer du lien avec les lecteurs et les lectrices. " Quand on est libraire, on présente un livre à nos clients et on espère qu’ils vont l’aimer. Mais la relation s’arrête là. Avec ce club de lecture, je suis super contente. C’est une autre dynamique. En tant que lectrice, c’est une belle aventure humaine et culturelle. En tant que libraire, j’ai accès à l’après-lecture et à une discussion plus profonde. Finalement, ces échanges me permettent d’être une meilleure libraire ", conclut Mathilde.

Le club de lecture de la librairie Candide se tient un lundi par mois à 18h30 au café-bar Le Ramdam dans le quartier du Châtelain. Le prochain rendez-vous a lieu le 8 août avec comme livre " L’Histoire de l’Amour " de Nicole Krauss. Vous pouvez suivre toutes les informations sur les réseaux sociaux du club de lecture et de la librairie Candide.