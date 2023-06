A Bruxelles, la conversion de bureaux en logements s’accentue

Les bureaux vides représentent 1 200 000 m² de surface inoccupée à Bruxelles Regions

Les derniers chiffres indiquent que le taux de vacance était resté stable l'an dernier, malgré la crise économique. Dans certains quartiers, comme les quartiers Nord et européen, la proportion de bureaux vides a même diminué, car il n'y a plus eu de nouvelle offre. Néanmoins, la moitié des locaux est vide depuis plus de deux ans. Une situation qui interpelle car de nombreux bureaux pourraient être reconvertis en logements, dans une ville qui en manque cruellement.