A Bruxelles, la commune d’Ixelles revoit sa copie pour le plan Good Move

Le plan Good move, qui devait voir le jour au printemps, va finalement être partiellement reporté. En cause : l’arrivée des travaux dans les tunnels Bailli et Vleurgat, et la modification de la circulation à deux fois une bande jusqu’à 2027.

La commune d’Ixelles fait donc partiellement marche arrière et revoit ses ambitions à la baisse. La partie semi-piétonne de la place Flagey (sans voitures, mais avec la présence des transports en commun) entre la chaussée de Vleurgat et l’avenue des Éperons d’Or tombe à l’eau, la mise à sens unique de la fin de la rue Lesbroussart ou encore de la chaussée de Boondael aussi.

Selon Yves Rouyet, échevin de l’urbanisme à la commune d’Ixelles, il était impossible de faire autrement, car la commune n’a eu connaissance des travaux dans les tunnels qu’entre les mois de novembre et décembre, soit " bien après l’élaboration du plan du contrat local de mobilité approuvé au conseil communal " assure l’échevin. Il ajoute : " aucune des mesures prévues initialement n’est annulée, certaines sont juste postposées, en attendant une observation des conséquences des fermetures des tunnels cet été ".

Ce report fait évidemment des déçus, dont Pierre Dornier, le directeur de l’ASBL les Chercheurs d’air, même s’il y voit un point positif : une partie du plan verra le jour dès le 2 mai. " Il y a quand même trois tronçons qui vont être mis à sens unique. Le haut de la chaussée Vilain XIIII, le bas de la chaussée de Vleurgat et la petite portion de rue qui passe entre les deux étangs ". La commune a aussi annoncé la fermeture complète du trafic entre les étangs le dimanche.