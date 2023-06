A Bruxelles, la Box Colette nous donne un coup de pouce pour choisir nos sorties culturelles

La Box Colette mise sur la variété – ce n’est pas juste un pass " théâtre " ou " musées " – et la proximité – la culture à côté de chez soi -, mais s’adapte aussi aux préférences des abonnés. Au moment de la commande, vous faites en effet des choix entre plusieurs disciplines. " Ces informations me permettent d’aiguiller mes choix pour chacun de mes abonnés", explique Alexandra.

Pour assurer cette personnalisation et cette diversité, Alexandra collabore avec de nombreuses institutions culturelles comme Bozar, le Théâtre Varia, la Tricoterie, la Fondation Boghossian ou le Botanique. L’entrepreneuse obtient des tickets à l’avance et les répartit entre ses abonnés qui peuvent ainsi profiter des évènements, même s’ils sont sold-out. " Je joue vraiment le rôle d’intermédiaire, de facilitatrice. Le public de Collette n’est pas forcément la cible de ces institutions culturelles. Avec l’abonnement, les abonnés découvrent plusieurs formes artistiques et retrouvent le chemin des salles de spectacle. Or, une fois qu’on a passé les portes d’un lieu culturel, on y retourne beaucoup plus facilement. "

La Box Colette coûte 70 euros. Vous pouvez la garder pour vous, la partager à plusieurs ou l’offrir à vos proches. Plus d’informations sur le site internet de la Box Colette.