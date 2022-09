À Bruxelles : l’Ommegang, une tradition ancestrale.

C’est en vue du 100e anniversaire de la création de la Belgique que l’Ommegang va renaître, à l’instigation des Arbalétriers du Grand serment royal et de Saint-Georges de Bruxelles et sous la direction de l’historien et folkloriste Albert Marinus. Le but sera de reconstituer l’Ommegang de 1549, dont l’actuel Ommegang est l’héritier. Une manifestation à ne manquer sous aucun prétexte, ses dates 2023 seront sous peu précisées sur le site internet de l’Ommegang.