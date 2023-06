À Bruxelles, l’Ommegang : tout savoir sur sa naissance, sa renaissance et son actualité

Aujourd’hui, l’Ommegang ce sont plus de 1400 figurants, majoritairement bénévole et heureux d’être présents pour défendre un patrimoine. Parmi eux, des groupes actifs toute l’année, tels Hanske de Krijger (trompettes thébaines), Alkuone (manieurs de drapeaux), Rondinella (musique et danses) ou la Société Royale des Echassiers de Merchtem… C’est aussi l’occasion de découvrir la cavalerie de la Police Fédérale dans un exercice différent de leur fonction normale, plusieurs fanfares et groupes musicaux, sans oublier les Gilles Marchiennois.

Depuis quelques années, un dessinateur " croque " en direct le spectacle de la Grand-Place. Il y a eu Dany, Nicolas Vadot… cette année, ce sera duBus ! Et puis, il y a le " héraut ". Succédant à une longue lignée d’hommes – Stéphane Bern, Eric-Emmanuel Schmitt, Jacques Weber, Frédéric Diefental, Jean-Pierre Castaldi, Francis Huster, Patrick Poivre d’Arvor, François Berland… c’est Axelle Red qui relèvera le gant les 28 et 30 juin 2023.