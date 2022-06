À Bruxelles, l’Ommegang est de retour, une Première depuis son classement UNESCO !

D’abord, je dois vous dire qu’assister à de nombreux spectacles et réjouissances tel un concours de tir à l’arbalète, déambuler dans les rues de Bruxelles et surtout assister à un faramineux spectacle sur la Grand’place, est extrêmement agréable ! Dans le cortège, je fais évidemment partie des personnalités les plus proches de Charles-Quint et de l’infant, mais il y a bien plus connu que moi…