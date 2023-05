À Bruxelles, Heidi Klum et son mari musicien de Tokio Hotel mangent des moules sur la Grand-Place

Elle a profité du soleil sur la Grand-Place en mangeant des moules-frites. Sur Instagram, la mannequin de 49 ans a publié des clichés de son séjour en Belgique. En véritable groupie et à bord du Bus de la tournée "Beyond The world tour 2023", Heidi Klum nous fait vivre les coulisses de Tokio Hotel.

Heidi Klum est mannequin mais aussi jury de l’émission TV America’s Got Talent. C’est sur ce plateau de tournage qu’elle a rencontré son mari en 2018. Tom Kaulitz est guitariste et compositeur au sein du groupe Tokio Hotel. Il l’a fondé en 2001 avec son frère jumeau Bill Kaulitz, Gustav Schäfer et Georg Listing.

Le groupe Tokio Hotel sera ce soir à Frankfurt puis à Cologne le dimanche 10 mai avant de rejoindre Milan la semaine prochaine. Cette tournée met en avant leur nouvel album "2001" sorti en novembre dernier. Les membres du groupe sont de retour dans un look bien différent. Le chanteur a troqué sa crinière noire et son style gothique pour des cheveux blonds et un ensemble à paillettes.