A Bruxelles, Elvira Iozzi restaure des sgraffites avec une truelle et des feuilles d’or

La technique du sgraffite consiste à appliquer plusieurs couches de mortier dans lesquels motifs sont creusés et peints. Jérôme Bertrand est conseiller en patrimoine chez Homegrade à la région bruxelloise et spécialiste de cette technique. "Le sgraffite était très en voque entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Elle s’inscrit dans la volonté, à la fois du propriétaire et des autorités communales, d’embellir la ville". Les métiers d’art comme le vitrail, la ferronnerie, la menuiserie sont alors sollicités pour enjoliver les façades. Un siècle plus tard, ces éléments de décoration méritent d’être remis en état et c’est particulièrement vrai pour les sgraffites que l’on retrouve principalement dans les communes de Saint-Gilles, Ixelles ou Schaerbeek.