A Bruxelles, des manifestants réclament un embargo sur le gaz et pétrole russes devant l’ambassade d’Allemagne

Très dépendante du gaz russe, "l’Allemagne a une position ambiguë", a estimé Larry Moffett, représentant de Rise for Climate. "Ce qui nous préoccupe dans cette guerre ce sont les énergies fossiles, au sens où on a l’occasion de faire diminuer les importations d’énergies fossiles, qui alimentent le financement de la guerre du côté russe. Nous, on réclame depuis longtemps l’arrêt des énergies fossiles et une transition énergétique avec des énergies renouvelables. La guerre provoque un réveil des gouvernements européens sur ces questions et on s’en réjouit."