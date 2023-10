A Bruxelles, 22 femmes ont suivi un coaching pour se lancer dans le monde de l’entreprise

L’entrepreneuriat est souvent présenté comme une belle manière de s’émanciper. Mais, pour les femmes d’origine étrangère, d’un milieu social modeste ou peu qualifiées, lancer une entreprise relève surtout du défi.

Car les obstacles sont nombreux : les discriminations, les difficultés d’accès à un prêt bancaire, la langue, la gestion d’une vie de famille, la méconnaissance des rouages de l’entrepreneuriat et des structures d’accompagnement, le manque de réseau ou la difficulté de participer à des évènements de réseautage.

Ainsi, dans la capitale, Molenbeek-Saint-Jean présente le taux d’indépendantes le plus faible avec 3,8% (Baromètre de Women in Business en 2019). Woluwe-Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort et Uccle – des communes plus favorisées – possèdent les taux les plus élevés, autour de 10%-13%.

Pour faire sauter toutes ces barrières, un coaching a été mis en place par la plateforme Growfunding et la coopérative financière Crédal. Pendant six mois, 22 femmes bruxelloises – avec des projets de pédicure médicale, de plateforme de rencontre amicale, de yoga ou de coaching – ont suivi en groupe un accompagnement avec des experts de l’entrepreneuriat féminin.

Avec ce programme, le focus a été mis sur les publics les plus fragiles. " On travaille avec des femmes depuis plusieurs années. Mais on touchait surtout des femmes qualifiées, originaires des communes les plus privilégiées de Bruxelles. Ici, on a voulu nous tourner vers des femmes plus discriminées, un public qu’on a du mal à atteindre et qui craint plus de venir toquer à notre porte ", explique Yasemine Tilquin de chez Crédal.