À Bruxelles, 20.000 travailleurs du non marchand voyageront gratuitement sur le réseau Stib

Le gouvernement bruxellois octroie la gratuité sur le réseau de transport public de la Stib à tous les travailleurs du secteur non marchand. Pour rappel, le secteur non marchand couvre les métiers du social, de la santé, de l'aide aux personnes, de l'associatif et du "care" en général. Dès la rentrée de septembre, l'ensemble des travailleurs concernés pourront obtenir le remboursement à 100% de leurs déplacements.

La mesure s'inscrit dans le cadre des accords du non marchand conclus en décembre 2021 pour la période 2021-2024. Ils prévoient un budget de 57 millions "pour renforcer ces métiers essentiels, les revaloriser et les accompagner dans la transition" selon les termes du communiqué des Ministres Ecolo-Groen à l'origine de la mesure.

Le budget total de la mesure est estimé à 5,5 millions EUR, dont 4.41 millions d’EUR/annuels injectés par les pouvoirs publics en complément des moyens déjà subventionnés au titre de frais de déplacement STIB.