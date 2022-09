A Bressoux/Droixhe, "Les Petits Riens" ont un urgent besoin de tout

C'est un appel à l'aide que lancent "Les Petits Riens" à Liège. L'un des deux magasins - celui de Bressoux/Droixhe- a été ravagé par un incendie il y a une dizaine de jours. Sa remise en état risque de prendre des mois. Vêtements, mobilier, électroménager : tout le stock a été détruit. Alors qu'une dizaine de membres du personnel se retrouvent sur la touche, le manque à gagner est considérable pour cette entreprise d'économie sociale. Il est évalué à 30 mille euros par mois, des revenus qui servent habituellement à financer toute une série d'actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En plus de son espace vente, l'antenne de Bressoux accueillait aussi des permanences sociales pour personnes en situation de précarité.

La volonté des Petits Riens est bien de rouvrir le magasin de Bressoux, quartier où la présence de l'asbl a tout son sens. "Il faut savoir qu'il y a un ancrage très puissant, très profond à Bressoux", précise Stéphan Bartholomeus, directeur commercial. "C'est un magasin qui existe depuis bientôt 38 ans, nous nous y sommes installés en 1984. On est connu et on fait partie du paysage. Il y a une clientèle locale dont le pouvoir d'achat est très faible. Ces personnes étaient ravies de pouvoir s'habiller, s'équiper, se meubler à faible coût chez nous. Donc c'est vrai que tout le monde est terriblement touché et impacté par ce qui s'est passé".

Appel aux dons

Pour tenter de relever la tête, Les Petits Riens lancent un appel aux dons via leur compte en banque mais aussi via leurs bulles de collecte de vêtements. L'asbl rappelle aussi que son autre magasin liégeois, celui de la rue du Pot d'Or, reste accessible à la clientèle.