A Braine-le-Château, des galettes cachent une fève particulièrement royale

Deux petits lingots de dix grammes d’or, d’une valeur de près de six cents euros chacun. C’est le véritable trésor qu’ont caché Dorian et Gilles Olivier, boulangers à Braine-le-Château, en lieu et place des fèves dans deux de leurs galettes des rois. Ce ne sont pas les premiers à proposer une fève en or à leurs clients : l’idée les a séduits il y a six ans, un an après avoir repris la boulangerie. "Vu le nombre de personnes que ça a attiré la première année où on l’a fait, c’est vraiment très rentable", estime Gilles Olivier. En moyenne, la boulangerie écoule quelque 1600 galettes chaque année à cette période.