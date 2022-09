"A bout de souffle", Jean-Luc Godard et la nouvelle vague à travers l’œil et l’oreille du pianiste jazz Bojan Z

Nous venons d’apprendre le décès du cinéaste Jean-Luc Godard, figure emblématique de la Nouvelle Vague. Nous vous proposons de (re)découvrir l’émission Play Misty For Me de Bastien Paternotte et Vincent Dascotte, dans laquelle le pianiste de jazz franco-serbe Bojan Z se livre sans détour et vous propose un éclairage nouveau sur le jazz par l’angle du cinéma et notamment celui de l’un des films emblématiques de la Nouvelle Vague française, A bout de souffle de Jean-Luc Godard.

Play Misty For Me vous convie à un voyage intérieur aux côtés de ceux qui le font (re) vivre, une traversée intime pour tout amateur d’expériences nouvelles dont les rencontres aiguisent la curiosité. Ni uniquement musical, ni entièrement commenté, chacune des huit émissions qui vous sont proposées offre la rencontre d’un acteur du champ jazzistique et d’une œuvre cinématographique. L’un et l’autre se découvrent et s’entremêlent, entraînant l’auditeur dans ce corps à corps intime.

Ces différentes émissions ont vu le jour grâce à deux passionnés, Bastien Paternotte et Vincent Dascotte, de Play Misty Prod.