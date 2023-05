"A bout de nerfs" après le mondial, en finale de C1 en mai : Lukaku s’est reconstruit en six mois avec le soutien de Henry

"J’ai vécu quelques semaines difficiles. Thierry Henry en a fait partie", confirme Big Rom. "J’étais un peu à bout de nerfs pour la première fois en 15 ans de carrière. Parce que j’ai laissé tomber mon pays. Jouer pour ton pays, c’est quelque chose d’incroyable. Tu disputes la Coupe du monde et tu veux faire le mieux possible. On savait tous – les joueurs et le staff – que c’était notre dernière chance. Être éliminé et la manière dont on a été sorti… je me suis vraiment senti 'down' quand j’ai quitté le groupe. Le football est fait de hauts et de bas".

Sa saison en est la meilleure illustration. L’échec du Qatar a dû être digéré et quelques mois plus tard, Lukaku s’est qualifié pour la finale de C1 avec l’Inter. Il a su rebondir et se reconstruire. Mentalement et physiquement. "On n’a pas réalisé à quel point ma blessure était grave. Je suis un joueur explosif et quand tu te blesses à l’ischio, c’est compliqué de revenir. J’ai forcé. Vous avez vu que je n’étais pas en forme à la Coupe du monde. J’ai encore eu un contretemps en janvier. Ça m’a encore coûté un mois. J’ai continué à travailler dur à l’entraînement. Quand j’ai été à 100%, j’ai fait de mon mieux pour l’équipe".