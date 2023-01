A Bousval, une micro scierie fait le pari de valoriser les bois locaux

Pourquoi continuer d'importer du bois, avec l'impact écologique et le coût du transport alors que nous avons suffisamment d'essences dans le Brabant wallon? Ses bois, Joffrey De Leener les acquiert auprès de propriétaires forestiers ou d'élagueurs mais toujours à moins de 25km de sa scierie. 80% des troncs viennent d'ailleurs des 10KM à la ronde. Il achète des chênes, des hêtres, des mélèzes, des noyers, des érables, des arbres qui doivent être abattus en vue d'une construction ou après une tempête par exemple. Autant de troncs qu'il va débiter en planches ou en plateaux de différentes dimensions et épaisseurs selon les essences et les besoins. Il a fait le choix de se passer de fours de séchage et les bois sèchent donc naturellement à l'intérieur du hangar. Ses clients sont des professionnels de la construction, des artisans, des menuisiers ou de simples particuliers, comme Fred qui s'initie au métier de luthier:

" C'est la cinquième fois que je viens; j'ai pris une dizaine de plateaux, du noyer, de l'érable entre autres, avec lesquels je fabrique des guitares électriques. Ce sont toujours des bois assez caractéristiques, avec du charme dans leurs fibres et dans leurs dessins"