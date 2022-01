À Bouge, la Confrérie du Grand Feu croise les doigts pour que la tradition se maintienne cette année

Dès octobre, en effet, les volontaires vont couper des branches de sapins dans les sapinières pour en faire de gros fagots. Ces fagots de dix kilos en moyenne sont complétés par les sapins de noël de la ville de Namur. Ils sont empilés, avec une certaine technique, pour former un bûcher imposant. A Bouge, son volume est de 500 à 600 mètres cubes. Il faut plusieurs milliers de fagots pour le constituer. Les membres de la confrérie sont donc tous les week-ends sur le site pour que tout soit prêt pour le jour J. "On est bien partis pour terminer et on espère qu’on pourra le brûler, commente Jean-Marie, un des constructeurs de ce bûcher. On n’aura de toute façon pas fait tout ça pour rien. Ces moments-ci sont importants aussi. Certains reviennent parfois de loin pour faire ça tous les week-ends. C’est un acharnement. On adore faire ça et ça nous occupe pendant tout l’hiver". Tous les membres de la confrérie, quel que soit leur âge, insistent d’ailleurs sur la convivialité qui règne au sein du groupe. "Cela fait vingt-trois ans que j’en fais partie et je ne le regrette pas. On s’amuse bien ici", confirme un autre Jean-Marie. De temps en temps, des villageois passent admirer la progression de la solide structure. En cas d’interdiction de rassemblement le 6 mars prochain, la Confrérie envisage deux options : allumer le grand feu sans public, ou reporter les festivités à une autre date symbolique, celle des feux de la St Jean, au mois de juin.