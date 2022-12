A Bordeaux, ces barriques en verre qui bousculent les codes du vin.

Et face au réchauffement climatique qui favorise des millésime chargés en sucre manquant d'acidité, le verre peut devenir un outil complémentaire. Comme au Domaine Christophe Perrot-Minot, en Côte de Nuits en Bourgogne, où les Wineglobes servent à poursuivre quelques mois supplémentaires le vieillissement du vin élevé préalablement en barrique au lieu de le mettre prématurément en bouteilles.

"Le vin garde toute sa fraîcheur ainsi que sa netteté sans montrer aucun signe de fatigue", explique le maître de chai Jérôme Gay, qui en utilise une cinquantaine et prévoit de poursuivre l'acquisition : "On ne reviendra plus en arrière".

Plus cher à l'achat (4.000 euros contre 1.000 pour un fût en chêne), le wineglobe est utilisable "à vie" quand le bois doit être changé tous les 3 ans dans les grands châteaux.

Face à une demande grandissante, notamment des pays de l'Hémisphère Sud, la PME espère commercialiser en 2023 ses propres Wineglobes, jusqu'ici soufflés à bouche dans une verrerie d'Europe centrale. Elle construit dans son siège de Cadaujac, près de Bordeaux, un four pouvant produire quatre modèles de cuves, y compris des plus grandes de 440 litres, nouvelle tendance en tonnellerie.