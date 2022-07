À bord du plus grand paquebot de croisière au monde

François Mazure vous emmène à bord du plus grand paquebot de croisière de l’histoire. Le Wonder of the Seas est tout neuf, il vient de sortir ! Ses prestations et sa démesure font tourner la tête. 362 mètres de long, 20 restaurants, 15 piscines, 2 théâtres, 1 patinoire, 1 tyrolienne etc.

Un rêve aux yeux de certains, une aberration pour d’autres. Nous avons pu monter à bord de ce mastodonte des mers pour sa toute première croisière en Europe. Des cuisines, aux suites de luxe, en passant par les salles de recyclages, nous avons eu accès à toutes les coulisses du bateau de tous les records.



Découvrez ce documentaire étonnant ce dimanche 31 juillet sur La Une dès 20h15.