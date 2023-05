A Boncelles, des habitants se mobilisent contre un gros projet immobilier

La Ville de Seraing vient de recevoir plus de 500 courriers de personnes s’opposant à un projet immobilier à Boncelles.

Un promoteur veut construire quinze maisons unifamiliales et quatre immeubles comprenant un total de 53 appartements dans le village sur des parcelles situées rue de Tilff. En vue de ces constructions, il a introduit une demande de création de voirie et a obtenu une autorisation partielle du Conseil communal de Seraing.

La Ville devra par la suite se prononcer à propos d’une demande de permis d’urbanisme. Les opposants souhaitent qu’elle revoit sa position. L’association "Esprit Boncelles" porte la voix des riverains. Sa présidente faisant fonction, Alessia Vercio, explique : "Nous espérons obtenir le stop de ce projet. Il y a énormément de problèmes qui ne sont pas encore résolus sur Boncelles. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, pour nous c’est absolument un contresens de continuer à construire. Ces problèmes concernent principalement la congestion des routes. D’autres raisons concernent les risques liés à la bétonisation, donc le ruissellement des eaux de surface, la destruction de la biodiversité. Et la construction de maisons quatre façades va totalement contre la tendance suivie par de nombreuses communes. Il y a aussi la composante de la destruction du caractère de village. Boncelles a toujours eu une vocation agricole. Elle s’est perdue pour plusieurs raisons. On est dans une phase historique : on doit tenter de retourner un peu en arrière et relocaliser l’alimentation. Donc quelle meilleure raison pouvons-nous avoir pour sauver ces espaces verts ?".