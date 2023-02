À Binche, la dentelle n'a pas fini de faire parler d'elle

Lorsque l’on est en période de carnaval, les Binchois font rarement dans la dentelle. Le sens de la fête, ils connaissent. Et pourtant, en matière de dentelles, ils savent y faire. Christian Vandelois, chroniqueur "histoire" sur l'émission Les Ambassadeurs sur Vivacité, vous en dit plus sur la ville de Binche et sa dentelle.

Pour tout amateur, le lien entre Binche et la dentelle est évident puisque la Ville a donné son nom à une superbe dentelle aux fuseaux : " le Binche ". Pour le grand public, en revanche, la dentelle de Binche est trop peu connue. Rares sont les personnes qui peuvent citer d’autres villes dentellières belges que Bruges et Bruxelles. La dentelle apparaît au 16e siècle. Elle se pratique de deux façons : l’une à l’aiguille qui dérive de la broderie et l’autre aux fuseaux, issue de la passementerie.