À Biercée, le Domaine du Charniat veut proposer de l’habitat léger toute l’année

Vivre dans une tiny house, une yourte et pourquoi pas… un bungalow. C’est le projet de reconversion du Domaine du Charniat, à Biercée, près de Thuin. C’est un ancien camping, de loisirs. Les propriétaires actuels veulent que les lieux changent de visage et en faire un lieu d’habitat léger, avec une cinquantaine de bungalows. "C’est vraiment à la mode dans certains pays : vivre autrement, dans un espace plus petit, proche de la nature, aussi pour avoir moins de charges", explique Geneviève Cordier, la propriétaire du Domaine du Charniat. Son projet, c’est que les résidents habitent dans ces bungalows toute l’année, que ce soit leur résidence principale.

Des résidents déjà sur place

Au Domaine du Charniat, des résidents vivent déjà dans des bungalows. C’est le cas de Liliane, depuis 2 ans. "C’est mon rêve depuis que je suis toute petite. On est bien, on ne manque de rien. C’est un bungalow avec trois chambres, salle de bain, cuisine équipée, chauffage… On a le confort." Même son de cloche du côté de Frédéric qui va quitter une maison pour vivre dans son bungalow. "Quand j’étais jeune, pour moi, ce genre de logement, c’était, entre guillemets, pour les "barakis". Mais ici, je me rends bien compte que ce n’est pas vrai. Nous avons travaillé toute notre vie, nous avons une maison et tout compte fait, nous sommes mieux ici. Le plus important, c’est la tranquillité. C’est aussi plus facile de parler à ses voisins et financièrement, c’est intéressant. On peut se permettre plus de choses à côté".