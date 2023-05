À bicyclette : les vélos arrivent-ils à se faire une place parmi les autres modes de transport ?

"La manière dont on a aménagé nos villes tout au long du 20ème siècle est encore très présente" constate Claire Pelgrims, chercheuse en urbanisme à la faculté d’architecture de l’ULB.

Elle s’intéresse aux concepts de lenteur et de rapidité. Elle étudie notamment l’évolution des infrastructures de mobilité depuis le milieu du 20e siècle. "Dans les années 70, on va faire des pistes cyclables séparées pour pouvoir se débarrasser de cet usager gênant qui prend de la place. Maintenant, avec l’évolution du trafic, on a beaucoup plus de voitures qui sont de ce fait beaucoup plus lentes. On se rend donc compte que le vélo est un mode assez efficace en ville. Et l'on doit aménager cette efficacité."