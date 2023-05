À bicyclette : la Wallonie mise sur la bimodalité pour rattraper la Flandre

En Wallonie, seuls 2,4% des habitants utilisent leur vélo quotidiennement pour aller travailler. C'est presque 10 fois moins qu'en Flandre. Le sud du pays a du retard, mais espère bien le rattraper. "Un réseau cyclable de qualité, c’est peut-être des belles pistes, mais ça coûte. On n’a pas un budget inépuisable" explique Benoit Dupriez, le manager des réseaux cyclables pour le Service Public de Wallonie.

La Région est aussi davantage vallonée que la Flandre. Tous les aménagements ne sont donc pas envisageables. "La solution la plus efficace est donc autant que possible d'utiliser les voiries locales. On apaise le trafic, on supprime le transit, on limite la vitesse. Et on peut sécuriser un réseau à moindre frais."

10 villes ont été désignées ‘communes pilotes’ du Plan Wallonie Cyclable il y a 10 ans. C'est par exemple de cas d'Ottignies. Ici, une série d'aménagements cyclables ont été créés vers la gare, qui voit passer quelques 22.000 navetteurs par semaine. Bientôt, une cyclostrade verra le jour. "Il s'agira tout d'abord de relier Wavre à Court-Saint-Etienne. Là on se connectera au Ravel jusque Nivelles. A Wavre, on pourra aussi rejoindre la cyclostrade qui longera la E411 jusque Namur." Les chantiers de ces autoroutes à vélo wallonnes n'ont pas encore commencé. Patience ...

