À bicyclette : la Flandre vise une personne sur quatre qui se rendra au travail à vélo en 2030

La Flandre est devenue il y a peu la deuxième meilleure région d’Europe pour les déplacements à vélo. Avec 20% des Flamands qui prennent le vélo pour aller au travail ou à l’école. "C’est beaucoup, mais il y a une ambition d’arriver à 25% en 2030", explique Wies Callens du Fietsersbond, l’asbl qui défend l’intérêt des cyclistes dans le nord du pays.

Il faut dire que le terrain y est plus plat qu’ailleurs en Belgique. Ce qui facilite la création d’aménagements, comme les cyclostrades, sortes d’autoroutes à vélo. Plus de 2700 km de pistes cyclables rapides permettent déjà aujourd’hui de relier les villes flamandes entre elles et à Bruxelles. 9 Flamands sur 10 ont d’ailleurs accès à un vélo.