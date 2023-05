À bicyclette : la Flandre vise une personne sur quatre qui se rendra à vélo au travail en 2030

La Flandre est devenue il y a peu la deuxième meilleure région d’Europe pour les déplacements à vélo. Avec 20 % des Flamands qui prennent le vélo pour aller au travail ou à l’école. "C’est beaucoup, mais il y a une ambition d'arriver à 25% en 2030", explique Wies Callens du Fietsersbond, l'asbl qui défend l'intérêt des cyclistes dans le nord du pays.

Il faut dire que le terrain est plus plat qu’ailleurs en Belgique. Ce qui facilite la création d’aménagements, comme les cyclostrades, sortes d'autoroutes à vélo. Plus de 2700 km de pistes cyclables rapides permettent déjà aujourd’hui de relier les villes flamandes entre elles et à Bruxelles. 9 Flamands sur 10 ont d'ailleurs accès à un vélo.