A Bertrix, les Ateliers du Saupont investissent dans la brique mais aussi le bien-être de ses travailleurs

A plus de 50 ans, l'ETA, l'entreprise de travail adapté, les Ateliers du Saupont à Bertrix se portent bien. En trois ans ce sont huit millions d'investissement qui sont consacrés à une extension des bâtiments mais également au bien-être de son personnel. 90% des activités du Saupont se situent c'est dans le secteur des cosmétiques et les ateliers travaillent pour les plus grandes marques mondiales. En ce moment, l’entreprise est occupée à construire un nouveau bâtiment pour le stockage de toutes les productions réalisées sur place, ce qui permettra aussi de gagner de l’espace pour les chaînes de production., des formules à la carte de l’élaboration de produits jusqu’à l’emballage. Les Ateliers du Saupont emploient 350 personnes et 70% sont des personnes handicapées. " La particularité, c’est que nous sommes un ETA et donc l’objet social prime sur tout le reste ", explique le Directeur Etienne Genin, arrivé il y a deux ans du groupe l’Oréal, "c’est ce qui nous différencie d’une entreprise traditionnelle mais c’est quasi le seul point de différence ! " Les Ateliers Saupont vont tester des exosquelettes " pour pouvoir offrir des postes de travail qui, jusqu’à présent, n’étaient pas possibles ou accessibles à certaines personnes ! " La Maison du Saupont va aussi voir le jour au centre de Bertrix, pour offrir un logement aux travailleurs qui habitent parfois très loin et ont des heures de transports en commun pour venir travailler et qui souffrent d’solement. Enfin, d’ici quelques mois les Ateliers du Saupont lanceront leur propre marque de cosmétique.