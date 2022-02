Il y a une semaine, les Bourgmestres de Bastogne et Bertogne annonçaient l’intention de fusionner leurs deux communes en prévision des élections communales de 2024. Une annonce qui en a surpris plus d’un, à commencer par les six élus de la minorité de Bertogne qui, aujourd’hui, se font entendre et clament leur colère. Ils avaient convié la majorité à une rencontre avec la presse mais le Collège communal a décliné l’invitation et expliqué que le débat se ferait au sein du conseil communal !