À Berlin, une exposition et le vampire Nosferatu vous invitent… à donner votre sang

Cette exposition, curatée par Jürgen Müller, Frank Schmidt et Kyllikki Zacharias, célèbre l’héritage du film, mais aussi les œuvres d’art qui ont inspiré Murnau. "Pour de nombreux artistes, dont beaucoup de surréalistes, 'Nosferatu' a été un point de référence essentiel. Inversement, le film serait impensable sans ses prédécesseurs dans l’histoire de l’art", affirme la Sammlung Scharf-Gerstenberg.

"Phantoms of the Night : 100 Years of Nosferatu" se démarquera des autres expositions sur les vampires, comme celle que la Cinémathèque française et la Caixa Banking Foundation avaient organisée en 2019, en accueillant des professionnels de la Croix-Rouge allemande. Selon Artnet News, ils mèneront une campagne de sensibilisation au musée d’art moderne de Berlin, et encourageront les visiteurs à donner leur sang sur place. Un clin d’œil à Dracula qui peut sauver des vies.

L’exposition "Phantoms of the Night : 100 Years of Nosferatu" se tiendra du 16 décembre 2022 au 23 avril 2023 à Berlin.