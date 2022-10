A Belgian Crime : la comédie musicale en tournée

Jack est nouvellement policier dans le Borinage et son arrivée dans la profession se révèle non sans embûches. Le jeune enquêteur se voit confronté à une vague de meurtres qu’il doit résoudre avec l'aide de sa mère Carine, commissaire, et de son meilleur ami, Johnny. Seulement, les nombreux autres personnages qui l’entourent ne lui facilitent pas toujours la tâche !

A Belgian Crime est une comédie musicale originale, écrite et mise en scène par Tom Wuidar et dont les chansons sont composées par Antoine Duwaerts. Inspirée des minis-séries, l’enquête est parsemée d’éléments comiques. Sur deux actes, la pièce conte les péripéties du policier montois et nous plonge dans l’affaire avec humour et en musique, avec 12 chansons originales interprétées par les acteurs. Des créations qu’Antoine Duwaerts voulait éclectiques et qui s’inspire de styles musicaux diverses. A Belgian Crime est une comédie musicale pour tous les goûts, tant par sa variété musicale que par son intrigue haletante. Une réserve peut cependant être émise pour le tout jeune public, certaines scènes pouvant heurter la sensibilité des plus petits.

Informations pratiques

Les 11 et 12 novembre au Centre Culturel de Boussu

Les 26 et 27 novembre aux Riches-Claires à Bruxelles

Le 3 juin au Trocadéro de Liège