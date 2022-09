A Belfort, des dalles de parkings perméables et recyclables "à l'infini"

Pour récupérer les plastiques, un accord a été passé avec des déchetteries de Haute-Saône voisine "où l'on récupère les 'plastiques rigides'" (jouets, bassines...) transformés ensuite "en matière première pour réaliser nos dalles", explique cet ancien pilote de moto, éphémère leader du rallye Paris-Dakar en 2001.

"Ces 'rigides' ne sont pas recyclés parce que ce serait trop compliqué ou trop cher", explique-t-il.

Une fois collectés, les plastiques sont transformés par Plaxer, partenaire de Purple Alternative Surface, spécialisée dans la fabrication des produits plastique et installée à Rumersheim-le-Haut (Haut-Rhin), à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Belfort. "Notre réseau tourne sur 100 km à la ronde, entre la Haute-Saône et le Haut-Rhin, de la collecte à la réalisation des dalles", glisse Pierre Quinonero. Sur une unique chaîne, les plastiques sont fondus et injectés dans le moule qui leur donnera leur forme finale.

"Aujourd'hui, on pollue énormément avec les déchets plastiques", reconnaît Bruno Caudron, le directeur technique de Plaxer. Cette entreprise de 35 salariés "est un grand acteur du monde du plastique, on produit énormément de pièces pour l'automobile. On voulait amener notre contribution au recyclage des déchets, on veut anoblir notre cœur de métier, c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner Purple", explique-t-il.

Les matières plastiques, dont l'ingrédient de base est le pétrole, sont en effet régulièrement pointées pour leur action polluante, à l'image des micro-plastiques qui envahissent la planète, des océans aux sommets des montagnes. Et si le recyclage a manifestement ses vertus, il a aussi ses limites, l'industrie continuant à produire massivement des plastiques neufs.