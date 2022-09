A Beauvechain, un dimanche par mois, l’apéro se prend en wallon

Via son plan de cohésion sociale, la commune de Beauvechain a lancé ces tables de conversation dans le but de créer du lien intergénérationnel mais surtout de préserver un patrimoine oral, qui a tendance à se perdre avec l’arrivée de nouveaux habitants. "Il y a vraiment un renouveau de la population et on voit que, tout doucement, ce qui fait le terroir, la tradition de la commune, a tendance à disparaître, constate l’échevin de la culture Benjamin Goes. C’est évident pour le wallon mais aussi pour la colombophilie, la balle pelote, les fanfares… Ce sont des attributs d’une certaine ruralité qu’il faut absolument préserver, tout en essayant d’embrasser la modernité".