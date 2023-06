"A beautiful life", d’un port de pêche danois aux salles de concert

Tout commence bien pour Blanche quand elle rencontre Grégoire. C’est le coup de foudre. C’est l’homme de sa vie. Ils sont faits l’un pour l’autre. D’ailleurs, en vrac et dans le désordre, ils emménagent, déménagent et changent de région, ils se marient, ils ont des enfants. Ils semblent heureux. Mais le rêve va lentement virer au cauchemar pour Blanche. Grégoire devient de plus en plus jaloux, possessif, violent…

"L’amour et les forêts" est l’adaptation du roman éponyme d’Eric Reinhardt. Adapter c’est trahir, disait François Truffaut. Donc ne cherchez pas un copié-collé du livre. Ici, vous retrouverez son esprit, son fil rouge, sa tension. Pour y arriver, la réalisatrice Valérie Donzelli ("La guerre est déclarée" mais aussi "Notre-Dame") s’est adjoint les services d’Audrey Diwan, une autre réalisatrice qui avait reçu le Lion d’or à Venise en 2021. Un beau duo pour une histoire tendue, qui démarre quasi comme une comédie romantique et qui bascule intelligemment vers le thriller. Le tout joué par un Melvil Poupaud qui peut charmer et faire peur la seconde suivante et notre Virginie Efira qui propose son 18.000e film mais toujours avec le même talent !