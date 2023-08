A Beaufays, sur les hauteurs de Chaudfontaine, le projet d'un hôtel ne fait pas l'unanimité

Y aura-t-il bientôt un hôtel à Beaufays? Un projet a été déposé pour un établissement d'une vingtaine de chambres, dont une moitié de type appart'hôtel. Le projet prévoit également l'aménagement d'un restaurant, d'un fitness, de bureaux et de parkings, le tout en bordure de l'autoroute E25.

Dans le voisinage, ce vaste projet ne fait pas l'unanimité. Essentiellement parce qu'on va à nouveau bétonner un espace vert.

Une pétition en ligne

Au terme de l'enquête publique, une dizaine de réclamations sont parvenues à la commune. Et une pétition en ligne contre ce projet a déjà recueilli près de 150 signatures.

Du côté de la commune, on rappelle qu'il s'agit d'un terrain privé, constructible, et que ce projet coche un certain nombre de cases, notamment en termes d'imperméabilisation des sols. "Après les inondations de 2021, on sait que c'est l'urbanisation des plateaux aussi qui amène plus d'eau plus rapidement vers les vallées" explique Dominique Verlaine, échevin de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à Chaudfontaine. "En tout cas, le projet présenté est assez rassurant quant à la maîtrise des eaux puisqu'il y a des bassins d'orage, il y a des toitures vertes, et donc, globalement, l'imperméabilisation du sol sera réduite."

Autre crainte des riverains: les nuisances sonores liée à la circulation aux abords de ce complexe hôtelier. Les habitants craignent que les clients du futur complexe hôtelier empruntent les paisibles rues de ce quartier résidentiel et la voie de l'Air Pur, une nationale déjà saturée à certaines heures de la journée. Mais l'échevin Dominique Verlaine se veut rassurant: