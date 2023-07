A Bayreuth, Parsifal se vit en réalité augmentée

Jay Scheib met en scène Parsifal dans un univers où trois mondes s’entremêlent : production de Scheib, vidéo créée par Joshu Higgason projetée en arrière-plan sur scène et réalité augmentée. La quête par Katherina Wagner d’innovation et le développement d’une œuvre totale et immersive à Bayreuth n’est pas une nouveauté et s’inscrit dans une démarche expérimentale déjà présente chez son grand-père et sa salle unique, le Festspielshaus.