"À bas la Coupe du Monde", deux manifestantes font irruption sur le plateau de la RTBF

La RTBF a réagi au travers d'un communiqué : "Cette coupe du Monde pose des questions de tous ordres et nous les traitons avec le sérieux qu’elles exigent. C’est également une compétition sportive et nous voulons laisser au foot et aux sportifs la place qui est là leur. Il existe de nombreux espaces sur nos antennes pour échanger sur les différentes prises de positions et en particulier autour de cette Coupe du monde. Nous ne pouvons cependant pas accepter que des personnes viennent interrompre le déroulement de nos émissions."