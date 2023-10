À Barcelone, un nouveau musée dénonce la censure dans l’art

Cet établissement d’art porte le nom de Museu de l’Art Prohibit, ou Musée de l’Art interdit en français. Il a été fondé par le journaliste et homme d’affaires catalan Tatxo Benet, et a établi ses quartiers dans un bâtiment du début du XXe siècle conçu par l’architecte Enric Sagnier. Ce musée rassemble plus de 200 œuvres qui ont été "censurées, interdites ou dénoncées pour des raisons politiques, sociales ou religieuses", comme on peut le lire sur son site Internet. On y trouve des peintures, des sculptures, des gravures, des photographies, des installations et des pièces audiovisuelles, créées, pour la plupart, au cours de la seconde moitié du XXe siècle et tout au long du XXIe siècle.

"Presos Políticos en la España Contemporánea" de Santiago Sierra est l’une des pièces maîtresses de la collection du Musée de l’Art interdit. Cette œuvre, qui est composée de 24 portraits pixélisés de politiciens et d’activistes, a été achetée par Tatxo Benet à la foire d’art madrilène Arco à Madrid en 2018, selon The Art Newspaper. Elle aurait contribué à éveiller l’intérêt de l’entrepreneur pour la censure dans le domaine artistique. Pour cause, "Presos Políticos en la España Contemporánea" aurait dû exposer durant l’édition 2018 d’Arco. Mais elle aurait été retirée du parcours d’exposition de la manifestation artistique par les responsables de l’Ifema, l’organisme madrilène qui gère l’Arco, d’après les informations du magazine spécialisé.