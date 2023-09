A Barcelone, même… Binche supportera l’Antwerp !

Fidèle des déplacements européens, Laurent Fauville se remémore la campagne mythique de 1993 conclue par une défaite à Wembley, en finale de Coupe des Coupes face au Parme de Georges Grün.

" J’ai suivi les matches à la télé à l’époque : j’étais fan de Ratko Svilar, de Nico Broeckaert, de Francis Severeyns et évidemment d’Alex Czerniatynski. Czernia, je l’ai croisé plus tard en D2 quand on allait jouer à Seraing dont il était le coach. Les voyages européens, je ne les fais que ces dernières années : je suis allé à Athènes, à Plsen et même à Oslo. Vu le prix des vols, on a roulé 48 heures en voiture : on est parti de nuit, on a vu le match en Norvège… puis on est retourné. On était une dizaine de voitures de supporters à se suivre sur la route ! Avant les barrages, ne sachant pas si on jouerait en Champions League ou en Europa League, j’avais déjà rentré tous mes congés chez mon patron, chaque semaine européenne du mardi au vendredi inclus ! Après le triplé, on vit une année exceptionnelle : le match du titre à Genk, je l’ai vécu au Bosuil devant l’écran géant installé par le club et après le but de Toby Alderweireld, j’ai pleuré comme un bébé. C’était la plus forte émotion de ma vie… après la naissance de mes enfants ! "