A Barcelone, les dark kitchens et les dark stores n’ont plus droit de cité

"Cette activité en dessous de chez moi conditionne tout ce que je fais" se plaint Josep. "Quand je veux me détendre, je dois mettre la télé ou la musique très fort pour masquer le bruit, quand j’essaye de dormir, le bruit me gêne encore. C’est quand même bizarre : avant j’avais un bar en dessous de chez moi et maintenant j’ai 18 restaurants !"

Impossible d’entrer dans la cuisine mais Josep a pu la voir et elle est dans un état déplorable : aucune règle d’hygiène n’est respectée. Avec la nouvelle réglementation, elle devra fermer. "Il s’agit de mettre de l’ordre" se justifie Janet Sanz, maire adjointe de Barcelone. "Nous ne voulons plus de ce genre de cuisines et de magasins. Ils atterrissent dans notre ville, provoquent du bruit, de la fumée, parfois même des incendies et posent des problèmes pour l’espace public. Et puis il s’agit de protéger le commerce de proximité."

Ça va être un frein pour l’économie digitale, dans son ensemble

Sur sa trottinette électrique, Nelson, 20 ans, passe ses nuits à livrer des clients pour le compte de la plateforme Glovo. Ce Colombien de 20 ans ne comprend pas cette interdiction. "C’est dommage car on rend service aux gens. Et puis pour moi c’est un bon boulot : c’est mon deuxième emploi. Je travaille la nuit et je suis bien payé. En faisant 20 heures par semaine je gagne 800 euros par mois. J’espère continuer." Le secteur de la livraison dénonce une mesure discriminatoire. "C’est disproportionné" s’indigne Miguel Ferrer, porte-parole de Glovo. "Ça va être un frein pour l’économie digitale, dans son ensemble."

Depuis son arrivée à la mairie de Barcelone en 2016, la gauche mène la vie dure aux grandes plateformes : des amendes records ont été infligées à Airbnb, Uber ne dispose que de 200 licences, les trottinettes électriques en libre-service sont interdites et bientôt Amazon devra s’acquitter d’une taxe pour continuer ses livraisons à Barcelone.