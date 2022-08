A Bagdad, un nouveau sit-in vient durcir le bras de fer entre Sadr et ses rivaux

Un journaliste de l'AFP a vu des manifestants installer des structures en fer pour ériger les premières tentes. "On manifeste pour protéger l'Etat et la constitution", martèle Abou Mehdi, un organisateur venu de Hilla, plus au sud. Il faut, poursuit le trentenaire, "laisser une chance au Cadre de coordination de former un gouvernement".

Le Cadre de coordination englobe notamment les anciens paramilitaires du Hachd al-Chaabi et l'ex-Premier ministre Nouri al-Maliki.

Crise politique

La crise a débuté quand le Courant sadriste a refusé fin juillet le candidat du Cadre de coordination au poste de Premier ministre - dans un pays qui depuis les dernières législatives, il y a dix mois, n'a toujours pas remplacé son chef de gouvernement ni son président.

Si le Cadre de coordination s'est dit ouvert à une dissolution votée par les députés, M. Sadr, intransigeant, exige que la justice dissolve le Parlement sous une semaine.