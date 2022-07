A Baelen, la promenade didactique de la Montagne du Dragon fait découvrir l’Hertogenwald, sa faune, sa flore et son histoire

Parmi elles, "la Montagne du Dragon", un itinéraire créé par la commission locale de développement rural de Baelen et par le groupe "Sentier et Patrimoine" dont fait partie Nadine Robert, guide nature: "Le but, c'était de relier le village de Membach à l'arboretum de Mefferscheid qui se trouve près de la grand-route Eupen - Baraque Michel" explique-t-elle. "L'arboretum avait été rénové -si on peut dire- parce qu'il est plus que centenaire."

Les concepteurs ont voulu enrichir le parcours pour profiter pleinement de la variété des sites et de la nature. "Il y a notamment une aire de vision qu'on appelle le Grand Lys qui donne une vue sur une tourbière basse et sur le lac de la Gileppe. Evidemment l'arboretum, composé à la fois d’œuvres d'art et de résineux du monde entier qui ont été plantés au début du siècle dernier."