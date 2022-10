A Aywiers, face aux incertitudes du temps, le jardin comme refuge

L’automne, c’est la saison par excellence pour les plantations. Simon De Witte est pépiniériste et il délivre lui aussi quelques recommandations :

" C’est la période idéale pour planter tout ce qui fait du bois ; pendant l’hiver, les racines vont avoir tout le temps pour établir un bon contact avec la terre et pour pouvoir démarrer correctement au printemps. Donc on profite de cette période pour planter tous les arbres et arbustes et sous peu, les haies..."

Et en tant que professionnel, il préfère voir le verre à moitié plein et s’ouvrir à la nouveauté :

" Finalement, nous avons aussi des hivers plus doux et cela nous permet de nous ouvrir à des espèces que l’on trouve habituellement davantage vers des climats plus secs, comme le chêne vert ou le lilas des Indes."